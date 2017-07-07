Избирательный штаб кандидата от ЕНД возглавит Григол Вашадзе

07.07.2017 17:18 Избирательным штабом Заала Удумашвили, который открылся сегодня, будет руководить член "Единого национального движения" Григол Вашадзе.



"Из этого штаба будет осуществляться полная координация, он постоянно будет открыт для СМИ, и что главное, будет постоянно открыт для вас, тбилисцев.



Мы начинаем борьбу, и вместе с вами, тбилисцами, обязательно доведем эту борьбу до победы"- заявил Заал Удумашвили.

















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