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Избирательный штаб кандидата от ЕНД возглавит Григол Вашадзе
07.07.2017 17:18
Избирательным штабом Заала Удумашвили, который открылся сегодня, будет руководить член "Единого национального движения" Григол Вашадзе.
"Из этого штаба будет осуществляться полная координация, он постоянно будет открыт для СМИ, и что главное, будет постоянно открыт для вас, тбилисцев.
Мы начинаем борьбу, и вместе с вами, тбилисцами, обязательно доведем эту борьбу до победы"- заявил Заал Удумашвили.
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