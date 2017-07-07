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Россия не смогла найти общий язык ни с одной страной, и Грузия не исключение - Зураб Абашидзе


07.07.2017   17:30
Сегодня специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе встретится с первым заместителем министра иностранных дел РФ, Григорием Карасиным. До начала встречи Абашидзе заявил, что обязательно поговорит в связи с установлением т.н. пограничного баннера на линии оккупации в селе Бершуети.

По словам спецпредставителя премьер-министра, он зафиксирует свою позицию, как гражданин Грузии.

"У меня будет разговор об этом с Карасиным. Я обязательно подчеркну, что это неприемлемо. Я зафиксирую свою позицию как гражданин Грузии. А так же, как у представителя премьера, у нас здесь есть свои мандаты. Разумеется, я скажу, что это совершенно неприемлемо, это создает серьезные риски региональной безопасности"- заявил Зураб Абашидзе.

По его же словам, данное действие неприемлемо, однако общего языка с Россией не нашла ни одна страна.

"Россия не нашла общего языка ни с США, ни с Евросоюзом, ни с другими странами. Так что Грузия не исключение"- заявил Зураб Абашидзе.







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