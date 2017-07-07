Барамидзе: Власть заранее знала о передвижении линии оккупации - следующими будут Знаури и Корниси

07.07.2017 18:05 Власть за два месяца раньше знала, что оккупационный режим продолжит бордеризацию - заявил в интервью "Пирвели радио" один из лидеров "Демократического движения за единую Грузию", Гигла Барамидзе.



По его словам, на встрече один из представителей оккупационного режима Давид Санакоев заявил представителям грузинской власти, что у них до сих пор была приостановлена бордеризация, но продолжат ее с июня.



"То, что произошло в Бершуети, было анонсировано еще 12 мая в Эргнети. На 88-й встрече комиссии превенции инцидентов в Эргнети представитель де-факто республики Санакоев прямо заявил, что с июня-июля бордеризация будет возобновлена. На этой встрече он назвал три направления: направление общины Знаури, направление Корниси, и третье направление - муниципалитет Гори.



Уже два месяца, как власти об этом известно, и не сказала ни слова. Это еще один пример того, какая она невежественная, неподготовленная, и трусливая по отношению ко всем таким важным действиям.



Сейчас они говорят, что знали, и поставили этот вопрос в женевском формате. Мы устали от вашей лжи, почему не предупредили общество, и почему власть не была более действенной? Выступает руководитель Совета безопасности, и говорит, что Министерство иностранных дел ничего ему не сказало об этом. Этот процесс происходит из-за того, что во власти такая неразбериха, и эта невежественная власть сделает нам еще хуже"- говорит Гигла Барамидзе.

















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