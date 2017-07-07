Заявления власти неадекватны - Нодар Харшиладзе

07.07.2017 18:45 «На данном этапе мы в проигрышной ситуации по отношению России, и так и останется какой-то период» - считает эксперт Нодар Харшладзе в связи со сложившимся положением. В беседе с "Пирвели радио" Харшиладзе говорил о позиции грузинской власти в отношении России, и ее заявлениях в связи с оккупацией. По его словам, зона оккупации расширилась, а наш вопрос исчез с международной повестки дня.



"Заявления власти неадекватные реальности, поскольку они говорят, что оккупация не происходит. А факт, и действительность такова, что оккупационная зона увеличилась. Если прокомментировать полностью их политику, это ошибочная политика, поскольку последние несколько лет мы много чего уступили России, имеется в виду, что на международных форумах наша тема исчезла, говорят об оккупации Украины, и почти нигде не идет разговор об оккупации Грузии.



В этом есть и наша заслуга, поскольку мы не хотели раздражать Россию, и взамен за это мы не получили от России ничего кроме того, что когда захотят, передвигают линию оккупации. Следовательно, результат нашей политики является не только неэффективным, но и проигрышным. Даже если власть Грузии захочет, не сможет ничего исправить, поскольку это очень долгосрочный процесс, которому потребуются годы для восстановления. На данном этапе мы находимся в проигрышной ситуации в отношении России, и так и останется какой-то период"- заявил Нодар Харшиладзе.



Харшиладзе отозвался на заявление председателя парламента, который отметил, что форматом Совета безопасности не является обсуждение вопроса оккупации. По словам эксперта, Кобахидзе либо не понимает функции совета, либо делает такие заявления с целью дискредитации этого института:



"Проблема в том, что господин Кобахидзе либо неправильно понимает функции совета, что трудновообразимо, поскольку он сам юрист, либо сознательно делает это, и это имеет форму политического демарша, чтобы принизить институт. В результате наносится вред стране, потому как функцией Совета безопасности является как раз таки разрешение политических кризисов, и это является именно политическим кризисом. Заявление Кобахидзе несерьезное, и вообще, он сделал столько странных заявлений, что трудно их комментировать"- заявил Нодар Харшиладзе.

















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