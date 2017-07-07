Любое изменение международно признанных границ неприемлемо - посол США

07.07.2017 19:09 Посол США в Грузии Ян Келли считает, что любое изменение международно признанных границ неприемлемо «мы этого не принимаем», - так откликнулся посол на передвижение Россией т.н. границы в Грузии на 500 метров.



«Мы, международные представители, твердо и четко должны выразить наше мнение, что любое изменение международно признанных границ является неприемлемым, и мы этого не принимаем. Что касается самого этого вопроса, миссия Евросоюза ведет мониторинг и в этом вопросе у нее есть эксперты. Я еще раз и ежедневно повторю, что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии в международно признанных границах. Это было так и будет в будущем», - заявил посол.















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