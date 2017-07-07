Россия продолжает насмехаться над Грузией

07.07.2017 19:22 Вопрос продолжающегося перемещения вглубь Грузии так называемой «границы» т.н. Южной Осетии прокомментировал сегодня в Праге заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.



Вопрос о бордеризации поставил на встрече с Карасиным спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе.



На этой неделе российские военнослужащие установили баннер, обозначающий границу, в селе Бершуети Горийского района. В результате местные жители потеряли доступ к 10 гектарам земли, на которых находятся их угодья. Кроме того, эксперты говорят о проблемах безопасности, которые подобные действия могут создать на проходящих неподалеку центральной автомагистрали и нефтепроводе. Новый факт установления баннера вызвал возмущение и у грузинской общественности. Ряд влиятельных НПО подписали заявление, в котором призвали власти сменить формат политики в отношении России.



Вопрос о ситуации в Бершуети Карасину задали и грузинские журналисты после окончания встречи. Комментарий Карасина публикует Общественное телевидение Грузии.



«Что происходит? Происходит то, что между Грузией и Южной Осетией должна проходить граница и ее проводят преставители т.н. Южной Осетии. Они не раз требовали обсудить вопрос демаркации границы, однако грузинская сторона отказывается от этого», — сказал Григорий Карасин.



По его словам, до встречи в Праге определенные силы пытаются обострить ситуацию в грузино-российских отношениях, чтобы помешать их нормализации. Он напомнил, что в Праге не обсуждаются политические вопросы, а в повестку дня сегодняшней встречи входил вопрос имплементации подписанного странами в 2011 году соглашения о таможенном мониторинге.



«Мы поделились друг с другом мнениями по политическим вопросам. Это не входит в повестку дня встречи в Праге. Мы выслушали мнение грузинской стороны, зафиксировали нашу позицию, однако в Праге мы не говорили по этим темам. Если я тут буду говорить о вопросах безопасности и на политические темы, то мы будем повторять Женеву. На Женевских переговорах мы уже говорили и еще будем говорить», — сказал Карасин.



«Следует отметить, что ситуация обостряется до нашей встречи. Это нужно определенным силам в Грузии, тем, кто выступает против нормализации отношений между нашими странами. Я не буду называть фамилии и имена. Вы о них знаете. Они или устраивают скандал, или ведут кого-то на границу и делают заявления. Это показывает, что не все заинтересованы в том, чтобы отношения между нашими странами развивались», — цитирует Карасина Общественное телевидение Грузии.



По его словам, в российско-грузинских отношениях есть и позитивные новости.



«У нас есть позитивные новости. Это касается, например, архивов, которые заинтересованы в том, чтобы наладить отношения. Я также думаю, что мы пошли вперед и с точки зрения налаживания таможенного регулирования. Мы работали над этим очень давно. У меня есть впечатление, что мы находимся на этапе практической реализации. Мы договорились о проведении встречи на уровне экспертов – как модернизировать дорогу Казбеги – Ларс. Этот вопрос должны обсудить эксперты.



Мы также отметили, что показатели торговли между странами выросли. В этом году за первые шесть месяцев почти на 40% вырос торговый оборот. Туризм также является перспективным направлением», — сказал Карасин.















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