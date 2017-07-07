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В Грузии будут введены ограничения на использование полиэтиленовых пакетов


07.07.2017   22:47
Новые регуляции, направленные на сокращение использования пластиковых пакетов, планируется ввести в течение 2018 года. Как сообщают в Министерстве охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии, парламент начал обсуждение пакета соответствующих законодательных изменений.

По их оценке, необходимость введения данной регуляции обусловлена резким ростом использования пластиковых пакетов, что, в свою очередь, создало значительную проблему для окружающей среды.

«Как известно, окружающая среда больше всего загрязняется именно отходами продукции, произведенной из пластика, особенно это касается одноразовых пластиковых пакетов, широко используемых в повседневной жизни. Пластиковый пакет является продуктом, полученным в результате переработки нефтепродуктов и остатков пластических веществ, для его полного распада требуется более 100 лет. Следует принять во внимание, что по данным 2014 года один гражданин Грузии в год использует 525 одноразовых пластиковых пакетов, а, к примеру, в Ирландии средний показатель составляет 14 пластиковых пакетов, в Дании, Финляндии – всего 4. Поскольку употребление пластиковых пакетов представляет глобальную проблему, многие страны разработали определенные регуляции, направленные на сокращение их использования. Регуляции введены не только в развитых, но и в развивающихся странах», - сказано в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, с учетом международной практики подготовлен проект изменений в «Кодексе управления отходами», запланировано принять технический регламент. Кроме этого, подготовлен проект изменений в «Кодекс административных правонарушений».






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