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Столтенберг: Россия недооценивает единство НАТО и его партнеров
07.07.2017 22:59
Россия недооценивает единство НАТО и партнеров, поэтому страны-члены альянса должны сохранять экономические санкции до момента, пока Россия не изменит свое поведение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству «Укринформ».
«Россия также недооценивает решимость союзников в увеличении сил быстрого реагирования, а также в повышении расходов на оборону», - заявил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс проявит решительность, единство и выдержку - действия, которые «для России будут сигналом к тому, чтобы она шла на сотрудничество с НАТО, а не на конфронтацию с ним».
«Когда это произойдет — сказать невозможно. Но, в конце концов, Россия осознает, что пути разделить, ослабить решимость и единство альянса не существует», - отметил Столтенберг.
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