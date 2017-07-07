Столтенберг: Россия недооценивает единство НАТО и его партнеров

07.07.2017 22:59 Россия недооценивает единство НАТО и партнеров, поэтому страны-члены альянса должны сохранять экономические санкции до момента, пока Россия не изменит свое поведение, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству «Укринформ».



«Россия также недооценивает решимость союзников в увеличении сил быстрого реагирования, а также в повышении расходов на оборону», - заявил Столтенберг.



По словам генсека НАТО, Североатлантический альянс проявит решительность, единство и выдержку - действия, которые «для России будут сигналом к тому, чтобы она шла на сотрудничество с НАТО, а не на конфронтацию с ним».



«Когда это произойдет — сказать невозможно. Но, в конце концов, Россия осознает, что пути разделить, ослабить решимость и единство альянса не существует», - отметил Столтенберг.















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