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Тиллерсон: Трамп и Путин обсудили Сирию, Украину и кибербезопасность


07.07.2017   23:10
На пресс-конференции по итогам переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что повестка переговоров не сводилась только к проблемам двусторонних отношений.

Госсекретарь также сказал, что тема вмешательства России в американский избирательный процесс была затронута по инициативе президента Трампа, который считает, что Москва должна взять на себя обязательство не допускать подобного вмешательства впредь. Однако, по словам Тиллерсона, остается неясным, будет ли достигнута совместная позиция по этому вопросу, с учетом того, что Путин продолжает отрицать подобные обвинения. Госсекретарь также подчеркнул, что президент Трамп уделил этой теме особое внимание.

Госсекретарь также отметил, что хотя в целом у США и России позиции по северокорейской ядерной проблеме совпадают, некоторые разногласия сохраняются.

Тиллерсон заявил, что Москва, также как Вашингтон, заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии, что предполагает диалог о будущем этой арабской страны.

Госсекретарь США полагает, что в конечном итоге Башару Асаду придется уступить власть в стране.

Также стало известно, что США, Россия и Иордания пришли к соглашению о поддержке режима прекращения огня. Договор о перемирии вступит в силу в воскресенье.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что российская сторона была проинформирована о назначении бывшего посла в НАТО Курта Волкера специальным представителем для ведения переговоров по разрешению конфликта в Украине. Курт Волкер будет сопровождать Рекса Тиллерсона в его поездке в Киев 9 июля.






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