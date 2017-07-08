Аналитики США о действиях России в Грузии

08.07.2017 13:23 Аналитики Института Брукингса Джейми Кирчик считает, что введение новый санкций для России будет более эффективным ответом на ее действия в Грузии, нежели дипломатические заявления. При этом он отметил, что санкции могут не вынудить Россию изменить позицию, но ответ обязательно должен последовать.



"Мы не должны быть свидетелями прецедента, когда одна страна, в основном, пожирает территорию другой страны. Не уверен, что и санкции вынудят Россию изменить позицию, но ответ должен быть дан", - заявил Джейми Кирчик.



Аналитик Атлантического совета Ариэль Коэн считает, что власти Грузии имеют сложности в коммуникации с Западом и лоббировании своих позиции. А аналитик Ричард Уейтз отмечает, что ползучая оккупация могла стать одной из главных тем обсуждения на встрече президентов США и России в Германии.



Эксперт по делам Грузии Пол Криго также отмечает снижение помощи со стороны США, которая наряду с другими странами касается и Грузии. Как известно, в федеральном бюджета на помощь Грузии предусмотрены 34 млн долларов.



Пол Криго отмечает, что это указывает на ослабление американской дипломатии в этом важном регионе и Конгресс США, до утверждения бюджета, должен потребовать поправки.















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