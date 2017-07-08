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Трамп назвал встречу с Путиным грандиозной


08.07.2017   15:01
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным была грандиозной, передает агентство Франс Пресс.

Лидеры двух стран провели беседу на полях саммита Большой двадцатки накануне. Это была их первая встреча. Изначально планировалось, что она продлится полчаса, но в итоге беседа затянулась больше чем на два часа.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, что супругу Трампа Меланью даже просили вмешаться в затянувшиеся переговоры.

"Очевидно, ей это не удалось", — заявил Тиллерсон.






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