Самолет Путина по пути в Гамбург обошел страны НАТО

08.07.2017 15:19 Самолет, на котором президент России Владимир Путин летел на саммит G20 в Гамбург, сделал крюк в 500 км, обходя страны НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт, отслеживающий полеты, FlightRadar24.



Почему президент выбрал маршрут длиннее и не полетел над странами Восточной Европы, входящими в НАТО, не уточняется.



Ил с регистрационным номером RA-96022 пролетел к Дании и Германии через Балтийское море и Финляндию со Швецией, следует из данных сайта. На то, что это именно тот самолет, на котором летел президент, указывают кадры с трансляций российских каналов, пишет Reuters. В материале говорится, что на кадрах с прибытия Путина в Гамбург видно самолет с тем же регистрационным номером.



Ранее президент России летал над странами Восточной Европы, подчеркивает Reuters.



Саммит G20 в Гамбурге, на котором собрались двадцать ведущих стран мира, прошел накануне. Путин прилетел в ночь перед мероприятием, в то время, как остальные главы государств прибыли заранее.















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