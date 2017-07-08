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Софио Кацарава стала членом бюро Парламентской ассамблеи ОБСЕ
08.07.2017 15:22
Председатель комитета по внешним отношениям парламента Грузии Софио Кацарава избрана докладчиком комитета по вопросам экономики и окружающей среды Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В рамках этих полномочий она будет готовить доклады и представлять их Ассамблее.
Как сообщает парламент Грузии, в соответствии с этой позицией, Софио Кацарава, вместе с другими руководящими лицами Ассамблеи, активно подключится к текущей деятельности организации. В бюро Парламентской ассамблеи входят – президент, вице-президент и должностные лица комитетов.
Как отметила Софио Кацарава, в рамках своих полномочий у нее будет возможность внести больший вклад в деятельность Ассамблеи.
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