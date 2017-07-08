Глава МИД Грузии 9-10 июля посетит с официальным визитом Молдову

08.07.2017 21:03 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе 9-10 июля посетит с официальным визитом Молдову, где проведет двухсторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, а также примет участие в девятой встрече неформального диалога «Восточного партнерства».



По информации МИДа Грузии, в рамках визита глава грузинского внешнеполитического ведомства один на один и в расширенном формате проведет встречи с заместителем премьер-министра Молдовы, министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром. По завершении встречи будут подписаны почтовые марки, изданные в связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Молдовой. Затем состоится совместная пресс-конференция министров.



Михаил Джанелидзе также проведет встречи с молдавским премьер-министром Павлом Филипом и главой парламента Андрианом Канду. В запланированной на 10 июля встрече неформального диалога «Восточного партнерства» с грузинской стороны будут участвовать глава МИД Михаил Джанелидзе и заместитель министра энергетики Илья Элошвили.



Со стороны ЕС – еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан; представитель страны-председателя Совета ЕС – министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон, заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Белльяр.



Во встрече также примут участие высокого ранга представители соответствующих ведомств остальных пяти стран «Восточного партнерства». На встрече министров иностранных дел внимание будет акцентировано на подготовительном процессе саммита «Восточного партнерства», запланированного на 24 ноября 2017 года в Брюсселе.















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