Макрон: Франция будет продолжать поддержку суверенитета Грузии

08.07.2017 21:05 Президент Франции Эммануэль Макрон написал своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили благодарственное письмо, в котором благодарит главу грузинского государства за поздравления и слова поддержки, направленные после завершения второго тура президентских выборов во Франции.



Маргвелашвили стал одним из первых мировых лидеров, который поздравил Макрона с победой на выборах.



«Выражаю свою искреннюю благодарность за письмо, от 7 мая этого года, в котором поздравили меня с победой на президентских выборах Франции и пожелали успехов в государственной деятельности. Для меня это были исключительные эмоции», - говорится в письме Макрона, текст которого публикует пресс-служба администрации президента Грузии.



Он отметил, что полностью согласен с тем, что Грузию и Францию связывают крепкие и надежные отношения, о чем было сказано в поздравлении Маргвелашвили. Макрон обещает, что «его администрация продолжит поддержку суверенитета Грузии и процесса сближения ее с Евросоюзом, для пользы мирного и стабильного развития всего региона».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

