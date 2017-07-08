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Макрон: Франция будет продолжать поддержку суверенитета Грузии
08.07.2017 21:05
Президент Франции Эммануэль Макрон написал своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили благодарственное письмо, в котором благодарит главу грузинского государства за поздравления и слова поддержки, направленные после завершения второго тура президентских выборов во Франции.
Маргвелашвили стал одним из первых мировых лидеров, который поздравил Макрона с победой на выборах.
«Выражаю свою искреннюю благодарность за письмо, от 7 мая этого года, в котором поздравили меня с победой на президентских выборах Франции и пожелали успехов в государственной деятельности. Для меня это были исключительные эмоции», - говорится в письме Макрона, текст которого публикует пресс-служба администрации президента Грузии.
Он отметил, что полностью согласен с тем, что Грузию и Францию связывают крепкие и надежные отношения, о чем было сказано в поздравлении Маргвелашвили. Макрон обещает, что «его администрация продолжит поддержку суверенитета Грузии и процесса сближения ее с Евросоюзом, для пользы мирного и стабильного развития всего региона».
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