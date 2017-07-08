В Конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

08.07.2017 21:18 В Конгресс США внесен законопроект о введении санкций в отношении России из-за якобы нарушения ей договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Как сообщает Reuters, автором инициативы выступил глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США Эд Ройс.



По его словам, президент России Владимир Путин много лет игнорирует обязательства страны по договору об РСМД.



«Недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов США в области национальной безопасности», — добавил Ройс.



Он считает, что это «еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность».



"Нынешние прогнозы по экономическому росту воодушевляют, однако темпы этого роста все еще медленнее, чем хотелось бы. Мы вновь заявляем о готовности к сотрудничеству в сфере экономики и финансов, чтобы усилить экономический рост и защититься от существующих при этом рисков", - отмечается в тексте.



"Мы продолжим использовать, как по отдельности, так и коллективно, все имеющиеся инструменты - валютные, финансовые и структурные, - чтобы добиться выполнения нашей цели: сильного, постоянного, сбалансированного и инклюзивного экономического роста. Одновременно с этим мы будем работать над жизнестойкостью экономической и финансовой систем", - говорится в коммюнике.



Кроме того, страны G20 нацелены на то, чтобы в мире больше сторон имели возможность получать выгоду от международной торговли.



"Мы признаем, что до сих пор не все имели возможность в одинаковой степени пользоваться преимуществами от международной торговли и инвестиций. Нам необходимо лучше помогать нашим народам пользоваться преимуществами и возможностями, предоставляемыми экономической глобализацией", - говорится в коммюнике.















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