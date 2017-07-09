Хатуна Гогоришвили возглавит женскую организацию «Европейской Грузии»

09.07.2017 17:31 Политическое объединение «Европейская Грузия» учредило женскую организацию. Ею будет руководить член парламента Хатуна Гогоришвили. Учредительный съезд проходит в бизнес-центре «Мозаика».



В мероприятии участвуют представительницы женской организации, а также лидер партии Давид Бакрадзе, кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария и другие представители «Европейской Грузии».



Как заявил председатель партии Давид Бакрадзе, формирование женской организации ставит целью усиление роли женщин в политике. «Участие женщин в политике это не только политика. Это направление, на котором наши женщины должны занимать достойное место. Грузия – страна царицы Тамар, Грузия – это страна, где уважение к женщине считается частью достоинства мужчины. Поэтому сегодня необходимо, чтобы женщины в Грузии занимали такое место, как на протяжении всей истории. Учреждением женской организации мы открываем дорогу в политику большему числу женщин», - заявил Давид Бакрадзе.















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