Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Хатуна Гогоришвили возглавит женскую организацию «Европейской Грузии»


09.07.2017   17:31
Политическое объединение «Европейская Грузия» учредило женскую организацию. Ею будет руководить член парламента Хатуна Гогоришвили. Учредительный съезд проходит в бизнес-центре «Мозаика».

В мероприятии участвуют представительницы женской организации, а также лидер партии Давид Бакрадзе, кандидат в мэры Тбилиси Элене Хоштария и другие представители «Европейской Грузии».

Как заявил председатель партии Давид Бакрадзе, формирование женской организации ставит целью усиление роли женщин в политике. «Участие женщин в политике это не только политика. Это направление, на котором наши женщины должны занимать достойное место. Грузия – страна царицы Тамар, Грузия – это страна, где уважение к женщине считается частью достоинства мужчины. Поэтому сегодня необходимо, чтобы женщины в Грузии занимали такое место, как на протяжении всей истории. Учреждением женской организации мы открываем дорогу в политику большему числу женщин», - заявил Давид Бакрадзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Городом Кутаиси больше всех интересуются польские, украинские, и германские туристы
Qatar Airways отбирает в Грузии членов экипажа самолета
Нацбанк не намерен жестко ограничивать инфляцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опрос на Северном Кавказе: «коррупция правящих элит» лидирует среди наиболее острых проблем региона
Опрос: на Северном Кавказе чаще нарушаются свобода слова, избирательные права и право на жизнь
Выборы обойдутся Грузии в $14,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна