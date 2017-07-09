С российской стороны по-прежнему продолжаются факты аннексии - Кацарава

09.07.2017 17:32 Глава парламентской делегации Грузии Софио Кацарава выступила на пленарном заседании в рамках ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.



Софио Кацарава коснулась вызовов, имеющихся в пространстве ОБСЕ в плане безопасности, терроризма и других направлений. Особое внимание она заострила на российско-грузинском конфликте и ситуации, создавшейся на оккупированных территориях с точки зрения безопасности и прав человека. Глава парламентской делегации также откликнулась на факт незаконной установки на линии оккупации баннеров, обозначающих т.н. границу, и осудила данные действия.



«Несмотря на формат Женевских переговоров, со стороны России по-прежнему продолжаются факты непрерывной аннексии. На оккупированных территориях происходит нарушение прав человека и местному населению не дается возможности свободного передвижения, получения образования на родном языке и доступности здравоохранения. Надеюсь, что в рамках двустороннего, многостороннего и регионального сотрудничества с дружественными и партнерскими странами в рамках ОБСЕ будут предприняты действенные шаги с точки зрения безопасности, стабильности, общих вызовов и разрешения конфликтов мирным путем, и будет достигнут соответствующий результат», - заявила Софио Кацарава.















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