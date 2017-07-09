Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США напомнили Украине о необходимости проведения антикоррупционных реформ


09.07.2017   18:20
Соединенные Штаты Америки ожидают, что в Украине будут проведены реформы в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в воскресенье, 9 июля, американский госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«Мы обсудили важность внедрения антикоррупционных реформ. Ведь это тоже очень важный элемент для привлечения внешних инвестиций, что создаст дополнительные рабочие места для граждан Украины и будет развивать экономику», — отметил дипломат.

Тиллерсон подчеркнул, что особое значение имеет отбор судей Верховного суда и создание в Украине Антикоррупционного суда.

Ранее в тот же день дипломат встретился со сторонниками проведения реформ и отметил, что Украина прошла большой путь в этом направлении: «Мы это признаем, но мы должны сделать еще больше для обеспечения будущего Украины: сделать ее привлекательной для инвесторов, для ее европейских соседей», — передает его слова Associated Press.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Городом Кутаиси больше всех интересуются польские, украинские, и германские туристы
Qatar Airways отбирает в Грузии членов экипажа самолета
Нацбанк не намерен жестко ограничивать инфляцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опрос на Северном Кавказе: «коррупция правящих элит» лидирует среди наиболее острых проблем региона
Опрос: на Северном Кавказе чаще нарушаются свобода слова, избирательные права и право на жизнь
Выборы обойдутся Грузии в $14,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна