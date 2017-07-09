Премьер пытается обвинить оппозицию в отсутствии консенсуса по конституционным поправкам

09.07.2017 21:08 К сожалению, у большей части оппозиции нет конструктивного настроя к тому, чтобы мы достигли более широкого консенсуса, - об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Сегодня он еще раз выразил готовность к диалогу вокруг конституционных изменений.



«В процессе работы над изменениями конституции была создана конституционная комиссия, возможность включиться в которую была у всех, в том числе, у президента и его администрации. Сегодня вопрос завершен в двух чтениях. Мы готовы предпринять шаги к тому, чтобы найти вопросы, которые в определенной мере смягчат этот фон, и с нашей стороны будет некоторый компромисс. Для этого мы готовы включиться в переговоры с оппозиционными партиями. Подчеркиваю, у любого представителя оппозиционных партий есть возможность включиться в этот диалог», - заявляет премьер-министр Грузии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

