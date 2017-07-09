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Премьер пытается обвинить оппозицию в отсутствии консенсуса по конституционным поправкам


09.07.2017   21:08
К сожалению, у большей части оппозиции нет конструктивного настроя к тому, чтобы мы достигли более широкого консенсуса, - об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Сегодня он еще раз выразил готовность к диалогу вокруг конституционных изменений.

«В процессе работы над изменениями конституции была создана конституционная комиссия, возможность включиться в которую была у всех, в том числе, у президента и его администрации. Сегодня вопрос завершен в двух чтениях. Мы готовы предпринять шаги к тому, чтобы найти вопросы, которые в определенной мере смягчат этот фон, и с нашей стороны будет некоторый компромисс. Для этого мы готовы включиться в переговоры с оппозиционными партиями. Подчеркиваю, у любого представителя оппозиционных партий есть возможность включиться в этот диалог», - заявляет премьер-министр Грузии.






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