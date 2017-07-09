Мы обязательно предпримем шаги, которые приведут нас к единству Грузии - премьер

09.07.2017 21:13 Мы обязательно предпримем шаги, которые приведут нас к единству Грузии – разумеется, мирно, только лишь путем переговоров, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, говоря об оккупации.



Как отметил Георгий Квирикашвили, оккупация является очень тяжелой проблемой, о которой представители властей Грузии неоднократно говорили со странами-партнерами Грузии.



«Мы много раз говорили о том, что оккупация это очень тяжелая проблема. Могу сказать, что пытаюсь без эмоции смотреть на те обвинения, которые имеют место в отношении наших властей, но понемногу это становится все более сложно. Наше правительство не провело ни минуты так, чтобы вопрос оккупации не был первым в нашей повестке дня.



Наши оппоненты распространяют об этом среди наших партнеров совершенно беспочвенные сплетни, якобы мы это вопрос не рассматриваем как первостепенный, и путем различных опросов пытаются перенести этот вопрос на второй, третий пласт. Могу сказать, что в ходе беседы с вице-президентом США это было моей главнейшей темой. Там я подчеркнул, моими словами было – господин вице-президент, не верьте ни одному исследованию, которое показывает, что оккупация и вопрос территориальной целостности являются вопросами второй, третьей или еще меньшей значимости. Всегда, что бы ни произошло в Грузии, каким бы ни был успех, это останется вопросом номер один в жизни нашего населения. Хочу, чтобы вы это знали, так как это правда», - сказал Георгий Квирикашвили.



По словам премьер-министра Грузии, 135 деревень были потеряны не в результате ползучей оккупации, как это пытается представить часть оппозиции, а в результате оккупации, которая досталась нынешним властям в наследство. Несмотря на это, Квирикашвили считает, что действующие власти непременно предпримут те шаги, которые урегулируют данную проблему.















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