Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мы обязательно предпримем шаги, которые приведут нас к единству Грузии - премьер


09.07.2017   21:13
Мы обязательно предпримем шаги, которые приведут нас к единству Грузии – разумеется, мирно, только лишь путем переговоров, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, говоря об оккупации.

Как отметил Георгий Квирикашвили, оккупация является очень тяжелой проблемой, о которой представители властей Грузии неоднократно говорили со странами-партнерами Грузии.

«Мы много раз говорили о том, что оккупация это очень тяжелая проблема. Могу сказать, что пытаюсь без эмоции смотреть на те обвинения, которые имеют место в отношении наших властей, но понемногу это становится все более сложно. Наше правительство не провело ни минуты так, чтобы вопрос оккупации не был первым в нашей повестке дня.

Наши оппоненты распространяют об этом среди наших партнеров совершенно беспочвенные сплетни, якобы мы это вопрос не рассматриваем как первостепенный, и путем различных опросов пытаются перенести этот вопрос на второй, третий пласт. Могу сказать, что в ходе беседы с вице-президентом США это было моей главнейшей темой. Там я подчеркнул, моими словами было – господин вице-президент, не верьте ни одному исследованию, которое показывает, что оккупация и вопрос территориальной целостности являются вопросами второй, третьей или еще меньшей значимости. Всегда, что бы ни произошло в Грузии, каким бы ни был успех, это останется вопросом номер один в жизни нашего населения. Хочу, чтобы вы это знали, так как это правда», - сказал Георгий Квирикашвили.

По словам премьер-министра Грузии, 135 деревень были потеряны не в результате ползучей оккупации, как это пытается представить часть оппозиции, а в результате оккупации, которая досталась нынешним властям в наследство. Несмотря на это, Квирикашвили считает, что действующие власти непременно предпримут те шаги, которые урегулируют данную проблему.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Городом Кутаиси больше всех интересуются польские, украинские, и германские туристы
Qatar Airways отбирает в Грузии членов экипажа самолета
Нацбанк не намерен жестко ограничивать инфляцию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
В Сухуми скончался Марадона
Из очамчирского ИВС сбежали задержанные
Леван Кикнадзе: «Гальские грузины больше не могут переходить через Ингури»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Опрос на Северном Кавказе: «коррупция правящих элит» лидирует среди наиболее острых проблем региона
Опрос: на Северном Кавказе чаще нарушаются свобода слова, избирательные права и право на жизнь
Выборы обойдутся Грузии в $14,6 млн
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна