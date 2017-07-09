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Грузия приветствует туристов из всех стран - Квирикашвили
09.07.2017 22:53
Мы приветствуем туристов из Индии, Китая, соседних стран, Европы, США, Азии, но у государственных ведомств есть четкая дискреция защищать интересы нашей страны, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, комментируя вопрос о том, что во въезде в Грузию было отказано гражданину Индии.
По словам премьера, Грузия приветствует туристов из всех стран, в том числе, и Индии.
«Мы предприняли ряд шагов для увеличения числа туристов. Во всех странах существуют службы иммиграции и натурализации, которые в отдельных случаях, на основании информации, полученной от различных государственных ведомств, принимают отрицательное решение. Такие случаи единичны и ни в одном случае, ни в одной стране, такие ведомства не обязаны говорить о конкретных причинах, по которым во въезде в страну отказано тому или иному гражданину. Грузия в этом направлении - очень либеральная страна, и для Грузии очень важна существующая позитивная динамика в плане туристических потоков. Для этого мы делаем немало шагов.
Мы приветствуем туристов из Индии, Китая, соседних стран, Европы, США, Азии и т.д. Но еще раз хочу сказать, что у государственных ведомств есть очень четкая дискреция защищать интересы нашей страны, и они делают это, когда возникает такая необходимость», - заявил Квирикашвили.
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