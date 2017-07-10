Путин знает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но он никогда этого не признает - Никки Хейли

10.07.2017 11:53 Дальнейшие действия американской администрации в отношении России будут во многом зависеть от результатов разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства в ход выборов в США, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером. С таким заявлением выступила в интервью телекомпании CBS постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает ТАСС.



На вопрос, планирует ли президент Дональд Трамп принимать в отношении России за приписываемую Москве попытку воздействия на избирательный процесс в США более решительные меры, чем предыдущий американский лидер Барак Обама, Хейли ответила: «Я считаю, что они подождут и посмотрят, чем завершится все расследование», - имея в виду Белый дом и разбирательство, которое ведет Мюллер. «Нет никого, кто думает, что Россия не вмешивалась в выборы», - считает постпред. Она добавила, что исполнительная ветвь власти намерена посмотреть, к каким выводам придет по итогам схожих расследований Конгресс США и какие он затем сделает шаги.



Хейли также прокомментировала обсуждение обвинений в адрес Москвы президентом России Владимиром Путиным и Трампом на двусторонней встрече в пятницу. «Мне кажется, надо быть реалистичными по поводу произошедшего. Два человека вошли в комнату. Два человека знали одно и то же: что Россия действительно вмешивалась в выборы», - утверждала дипломат.



«Думаю, президент Путин сделал то, что все мы от него ожидали: отрицал это. Президент Путин знает, что они вмешивались, но он никогда этого не признает. Вот что произошло», - полагает Хейли.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

