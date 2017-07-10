«Грузинская мечта» не примет участия во встрече с президентом

10.07.2017 12:13 "Грузинская мечта" отказывается от предложения президента Георгия Маргвелашвили рассмотреть конституционные поправки вместе с оппозиционными партиями. Правящая команда не примет участия во встрече. Они считают, что предложение президента запоздало.



Тем не менее, "Грузинская мечта" предлагает оппозиционным партиям, еще раз рассмотреть их замечания до осенней сессии.



"Когда проект конституционных изменений уже принят двумя слушаниями, естественно, это является предложением для предложения. Разумеется, мы до осенней сессии продолжим дискуссию, консультацию, разговор с оппозиционными партиями, поскольку, когда мы говорим о консенсусе, подразумеваются именно те основные акторы, которые представляют политический процесс. Нас интересует также мнение неправительственных организаций, но каждое такое мнение должно основываться на профессионализме, и не должно быть ангажированным политической повесткой дня"- говорит депутат "Грузинской мечты" в беседе с "Рустави 2".



Оппозиционные партии выражают готовность к встрече с президентом, что касается предложения "Грузинской мечты", по их словам, они согласятся на это только в случае, если правящая команда учтет их мнение по таким принципиальным вопросам, как избирательная система, и порядок президентских выборов.



"Разумеется, мы пойдем на встречу с президентом. Вообще естественно, должно быть обсуждение о конституционном процессе, но существующая обстановка и этот документ, который они приняли, является тупиковой ситуацией. Выход из этого тупика как раз таки должна показать "Грузинская мечта", показать, как они сделают шаг назад. Принципиальными вопросами являются избирательная система, переход на пропорциональную систему, и вопрос выборности президента, в связи с этим мы предложили "Грузинской мечте" выход - провести плебисцит"- говорит кандидат в меры от "Движения за свободу - европейская Грузия", Елена Хоштария.



"Это является отсрочкой демократии, и более того, ее отменой. Разумеется, важные вопросы, это прямые выборы президента, переход на пропорциональную систему, которую реально отменила "Грузинская мечта". Поэтому мы присоединимся к приглашению президента, и задействуем, и используем все инструменты, чтобы не была принята Конституция, которая упраздняет демократию в Грузии"- говорит член политсовета "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе.

















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