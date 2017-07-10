Власть потеряла чувство адекватности - Хатия Деканоидзе

10.07.2017 13:00 Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе приветствует протест против аннексии, и заявляет, что власть не воспринимает вызовы, существующие перед страной.



По мнению Деканоидзе, то, что в ходе саммита G20 на встрече президентов США и России не был поставлен вопрос Грузии, является слабостью власти.



"Власть страны потеряла ощущение адекватности. Она реально по всем направлениям, в дипломатическом направлении, международном направлении, международных переговорах, двухсторонних, стратегических отношениях с лидерами свободного мира, потеряла, не активизировала тот чрезвычайно важный инструмент, который называется альянсом с нашими стратегическими союзниками именно в контексте оккупации"- заявила Хатия Деканоидзе.



По ее же словам, со стороны некоторых министров раздаются "неадекватные и вредительские, капитулянтские" заявления, в частности подобное заявление сделал Созар Субари, и из-за этого премьер-министр мог уволить его с должности.

















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