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Власть потеряла чувство адекватности - Хатия Деканоидзе


10.07.2017   13:00
Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе приветствует протест против аннексии, и заявляет, что власть не воспринимает вызовы, существующие перед страной.

По мнению Деканоидзе, то, что в ходе саммита G20 на встрече президентов США и России не был поставлен вопрос Грузии, является слабостью власти.

"Власть страны потеряла ощущение адекватности. Она реально по всем направлениям, в дипломатическом направлении, международном направлении, международных переговорах, двухсторонних, стратегических отношениях с лидерами свободного мира, потеряла, не активизировала тот чрезвычайно важный инструмент, который называется альянсом с нашими стратегическими союзниками именно в контексте оккупации"- заявила Хатия Деканоидзе.

По ее же словам, со стороны некоторых министров раздаются "неадекватные и вредительские, капитулянтские" заявления, в частности подобное заявление сделал Созар Субари, и из-за этого премьер-министр мог уволить его с должности.







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