Снизилось граждан Грузии, пытающихся попасть в Израиль с незаконной целью - консул

10.07.2017 13:55 Сократилось количество людей, которые направлялись из Грузии в Израиль с незаконной целью, следовательно, сократилось и количество отказов во въезде в Израиль, - об этом заявил консул Грузии в Израиле Александр Джишкариани.



Как пояснил консул, в некоторой степени это связано с вводом Грузии в число безопасных стран.



«В начале года ситуация была очень тяжелой, в прессе неоднократно писалось о том, что в Израиль едет очень много людей и просит там убежища. После того как 27 февраля Грузия была введена в список безопасных стран, в марте по инерции сложности продолжились, но в апреле и мае ситуация значительно улучшилась. Мы, исходя из наших ресурсов и полномочий, в ежедневном режиме ведем мониторинг и можем сказать, что количество людей, направлялись из Грузии в Израиль с незаконной целью, сократилось. Следовательно, сократилось и количество отказов во въезде в Израиль.



Также следует учесть то обстоятельство, что сейчас туристический сезон. Между Тбилиси и Тель-Авивом в неделю выполняется 23 прямых рейса, а также есть другие маршруты для попадания в Израиль, в том числе и через другие страны. Учитывая все эти обстоятельства, показатель серьезно снизился.



Этому предшествовала работа, которую провели соответствующие ведомства и министерства иностранных дел Грузии и Израиля», - заявил Александр Джишкариани.















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