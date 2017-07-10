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Власти и оппозиция проведут совместную встречу с представителями Венецианской комиссии


10.07.2017   14:10
На текущей неделе представители правящей партии, а также парламентской и внепарламентской оппозиции встретятся в Страсбурге с представителями Венецианской комиссии.

Объединенная встреча состоится завтра или послезавтра.

Именно в таком формате стороны попытаются договориться о тех вопросах, которые связаны с конституционными изменениями. По предварительной информации, главной темой дискуссии будет избирательная система.

По имеющейся информации, во встрече будет участвовать и президент Венецианской комиссии Джанни Букиккио.

Идея проведения объединенной встречи с представителями властей и оппозиции в Страсбурге принадлежит самой Венецианской комиссии.






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