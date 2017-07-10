Все граждане Грузии, осужденные в РФ за шпионаж, вернулись на родину - Абашидзе

10.07.2017 14:32 Спецпредставитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что благодаря его переговорам с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным удалось вернуть на родину всех граждан Грузии, отбывающих наказание в российских тюрьмах за шпионаж.



В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч Абашидзе и Карасина. Переговоры Карасина и Абашидзе традиционно проходят в Праге и предусматривают переговоры только по гуманитарным и экономическим вопросам.



"Мы освободили восемь наших граждан, которые отбывали многолетнее наказание по обвинению в шпионаже в России. Они уже в Грузии, вернулись к своим семьям. Их ожидало еще несколько лет отбывания наказания в российских тюрьмах", — заявил Абашидзе на брифинге.



Еще несколько граждан России, по словам Абашидзе, отбывают наказание по обвинению в шпионаже в пользу Грузии.



"Они не являются гражданами Грузии, поэтому мы не ставим вопрос о передаче этих граждан из России в Грузию. Речь идет о том, чтобы из гуманитарных соображений, они были освобождены раньше положенного срока", — сказал он.



Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона.



Один из главных приоритетов правительства Грузии под руководством Георгия Квирикашвили — нормализация отношений с РФ. При этом Грузия продолжает проводить прозападную политику.















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