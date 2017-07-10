Курт Волкер: Процесс конституционных поправок в Грузии не до конца осмыслен

10.07.2017 14:56 «Когда последний раз изменилась Конституция Грузии, и власть от президента перешла к премьеру, процесс не был до конца осмыслен. Сегодня мы видим такие же явления» - заявил бывший посол США в НАТО, исполнительный директор института Маккейна Курт Волкер, комментируя конституционную реформу в Грузии.



Грузинская редакция "Голоса Америки" подготовила статью с мнениями западных экспертов о конституционных поправках. Согласно изданию, в связи с изменениями у экспертов на Западе разные мнения, и некоторые из них считают, что процесс идет спешно.



Согласно статье, эксперты сходятся по нескольким вопросам, в том числе в том, что есть большое сходство между изменением Конституции во время прошлой власти, и текущими сегодня процессами. Западные эксперты также согласны с тем, что в принятии Конституции должны принимать участие все политические группы.



"У меня возникает ощущение, что это в большей степени политическое решение, которым правящая партия старается сохранить власть в будущем, и это меня тревожит. В такой стране, как Грузия, где у людей нет длительного опыта жизни по существующей Конституции, не думаю, чтобы изменение Конституции изменило жизнь населения. Первым делом, они должны провести необходимые реформы"- заявила вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО, и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.



Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента, и в настоящем исследователь Института Джорджа Буша-младшего, Томас Мелиа связывает спор, разгоревшийся в стране в связи с Конституцией, в определенной мере с бывшим правительством и "Национальным движением". Мелиа считает, что в работе над важнейшим документом большинство должно задуматься о долгосрочных результатах, и в процессе изменения Конституции предусматривать интересы государства, а не индивидуальных лиц.



"Каждые вторые президентские выборы в Грузии проводятся в разных конституционных рамках, и не удивительно, что "Грузинская мечта" старается изменить видение, принятое предыдущей властью. Прежде всего, они должны представить себе, какими должны быть эти институты через 10-20 лет, когда людей, которые сегодня занимают ведущие позиции в политике, уже не будет. Только после этого они должны будут принять лучшее решение о том, каким должен быть баланс сил во власти"- отметил Мелиа.



В то же время эксперт положительно оценил консультации, проведенные правительством Грузии с Венецианской комиссией.



По мнению исполнительного директора Института Маккейна, бывшего посла Соединенных Штатов Америки в НАТО Курта Волкера, консультации с Венецианской комиссией являются хорошей идеей для того, чтобы изменения осуществлялись таким образом, чтобы был создан прочный фундаментальный документ для страны. По мнению бывшего посла, исходя из того, что Конституция является главным правовым документом страны, в процессе внесения в него поправок наряду с правящей силой должны быть включены также оппозиционные партии.



"Когда последний раз изменилась Конституция Грузии, и власть от президента перешла к премьер-министру, процесс не до конца был инклюзивным и осмысленным. Сегодня мы видим такие же явления... Этот процесс должен быть как можно более представительским, и рассчитанным. Как правящая сила, так и оппозиционные партии обязаны попытаться работать друг с другом по таким вопросам"- отметил Курт Волкер.

















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