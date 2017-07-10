Куцнашвили: Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив

10.07.2017 15:35 Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив - если мотив заключается в том, чтобы в выборах могли участвовать только партии, то я не считаю это необходимым, - об этом агентству «IPN» заявил мажоритарный депутат от «Грузинской мечты» Захария Куцнашвили.



По словам Куцнашвили, упразднение мажоритарной избирательной системы и переход на полную пропорциональную систему означает ввод партийного монополизма в политике, который он не поддерживает.



«Я был и остаюсь против монополизма, будь то в политике, обществе или бизнесе. Монополизм в любой сфере для меня неприемлем. Партии требуют, чтобы участвовать в выборах могли только они, а граждане, народ такого права лишился. Вот вся суть дискуссии. В чем заключается этот подход, всем ясно. Я не являюсь стороной переговоров. Поэтому мне трудно сказать, чего добьются партии в споре друг с другом. Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив - если мотив заключается в том, чтобы в выборах могли участвовать только партии, то я не считаю это необходимым», - заявил Захария Куцнашвили.















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