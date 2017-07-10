Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Куцнашвили: Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив


10.07.2017   15:35
Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив - если мотив заключается в том, чтобы в выборах могли участвовать только партии, то я не считаю это необходимым, - об этом агентству «IPN» заявил мажоритарный депутат от «Грузинской мечты» Захария Куцнашвили.

По словам Куцнашвили, упразднение мажоритарной избирательной системы и переход на полную пропорциональную систему означает ввод партийного монополизма в политике, который он не поддерживает.

«Я был и остаюсь против монополизма, будь то в политике, обществе или бизнесе. Монополизм в любой сфере для меня неприемлем. Партии требуют, чтобы участвовать в выборах могли только они, а граждане, народ такого права лишился. Вот вся суть дискуссии. В чем заключается этот подход, всем ясно. Я не являюсь стороной переговоров. Поэтому мне трудно сказать, чего добьются партии в споре друг с другом. Для отзыва проекта конституционных изменений нужен твердый мотив - если мотив заключается в том, чтобы в выборах могли участвовать только партии, то я не считаю это необходимым», - заявил Захария Куцнашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Плохая погода мешает летнему туристическому сезону на черноморском побережье Грузии
67% кредитов в строительном секторе выданы в иностранной валюте
Бизнес не может создать достаточное количество рабочих мест - депутат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
В Пицунде разбился прогулочный самолет
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп: Южный газовый коридор» улучшит энергетическую безопасность Европы
Президенты Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
На рынке в Поти сгорело 2000 кв м
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна