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Два депутата от «Альянса патриотов Грузии» решили найти общий язык с русскими коллегами
10.07.2017 15:53
Члены "Альянса патриотов" отправились в Москву. В разговоре с "TV Пирвели" Ада Маршания и Георгий Ломия не конкретизировали детали визита. По их словам, об этом общественность узнает завтра, "у нас чрезвычайно важный деловой визит"- заявила Ада Маршания.
"Мы готовы, чтобы наша политическая команда сделала первый шаг. Мы готовы поехать в Москву, и встретится с русскими депутатами"- заявила оппозиционный депутат Ада Маршания на заседании 30 мая временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии.
"Люди, НАТО сама хочет диалога, а мы, те, кто перенесли столько бед, где мы, почему мы не ищем возможность реального диалога с Россией, и почему не стараемся установить реальные отношения? Хватит заявлений и выступлений на эту тему, время работает против нас. Я знаю, какие трагические проблемы в оккупированных регионах. Я заявляю, что мы готовы, чтобы наша политическая команда сделала первый шаг, мы готовы поехать в Москву и встретится с российскими депутатами"- заявила Ада Маршания.
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