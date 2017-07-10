Йылдырым: Турция, Азербайджан и Грузия показали силу взаимодействия

10.07.2017 16:26 Целью энергетической политики Турции является диверсификация поставок энергоресурсов и вклад в процветание народа, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.



Турция строит энергетический мост в будущее, отметил Йылдырым.



Премьер Турции отметил, что на сегодняшний день о степени развития страны и общества можно судить по доступу к энергоресурсам и объемам их потребления.



«Цель участников нынешнего конгресса заключается в том, чтобы способствовать росту благосостояния всех обществ и регионов мира, обеспечить наиболее продуктивное использование энергетических ресурсов, главным образом нефти, учитывая при этом экологические аспекты и фактор тарифов на энергию», – сказал Йылдырым.



Глава правительства отметил, что важным аспектом энергетической безопасности является решение политических проблем, установление мира и стабильности как в странах-поставщиках, так и странах-транзитерах [энергоресурсов].



«В этой связи важна эффективная борьба с асимметричными угрозами, в том числе проявлениями терроризма. Также недопустимо использовать одну террористическую организацию для борьбы с другой. Мы должны избегать появления новых проблем при решении существующих. Энергетическая безопасность может быть обеспечена лишь путем совместной и решительной борьбы», – сказал Йылдырым.



Премьер Турции указал далее, что конечная цель энергетической политики – гарантии благосостояния народа, обеспечения энергетической безопасности и диверсификации энергоресурсов.



По его словам, Анкара стремится внести вклад в энергобезопасность всех соседних стран, выступающих за мир и сотрудничество, будь то государства-производители или потребители энергоресурсов.



Йылдырым отметил, что Турция, Азербайджан и Грузия продемонстрировали мировому сообществу эффективность регионального взаимодействия, наглядным примером чему стала реализации проектов строительства трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум.



«Три страны продолжают сотрудничество, реализуя проект «Южный газовый коридор», в частности его важное звено – проект Трансанатолийского газопровода (TANAP). С введением в 2018 году в эксплуатацию трубопровода TANAP Турция будет ежегодно закупать в Азербайджане дополнительно шесть миллиардов кубометров газа. Кроме того, с 2020 года по этому трубопроводу в Европу будут транспортироваться 10 миллиардов кубометров газа. Этот газ будет поставляться на рынки европейских стран-потребителей по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), который также является частью «Южного газового коридора», – сказал глава турецкого правительства.



Премьер Турции далее коснулся темы проекта газопровода «Турецкий поток», реализация которого продолжается с участием России, будет способствовать повышению энергобезопасности Турции.



Глава правительства отметил, что после вступления в силу межправительственного соглашения по проекту «Турецкий поток» (в феврале 2017 года) шаги по реализации этого проекта ускорились.



«После завершения реализации проекта в 2019 году Турция сможет напрямую закупать российский газ не только по трубопроводу «Голубой поток» (15,75 миллиарда кубометров), но и по «Турецкому потоку». Кроме того, в рамках проекта «Турецкий поток» может быть построена вторая нитка трубопровода для поставок газа на европейские рынки», – отметил Йылдырым.



Премьер Турции привлек внимание и к односторонним попыткам греческой общины Кипра по разработке месторождений в акватории Средиземного моря.



«Хочу напомнить, что правом на добычу энергоресурсов в акватории Кипра обладают обе общины острова. Мы уже долгое время призываем руководство греческой общины Кипра воздержаться от односторонних действий в этом направлении в восточной части Средиземного моря», – сказал Йылдырым.



Премьер отметил, что Турция до последнего будет защищать ipso facto права и интересы турков-киприотов. «Вместо того, чтобы препятствовать мирному процессу и предпринимать односторонние шаги по поиску и разработке месторождений, греческая община Кипра должна придерживаться конструктивной позиции», – посоветовал премьер.



XXII Всемирный нефтяной конгресс (World Petroleum Congress – WPC) в Стамбуле продлится пять дней.



Глобальным информационным партнером WPC, который традиционно вызывает большой интерес у крупнейших компаний нефтегазовой отрасли, является агентство «Анадолу».



Лозунг конгресса – «Мосты в энергетическое будущее».



Как ожидается, в конгрессе примут участие главы государств, представители более 100 стран и около 1500 компаний, около 50 министров, главы советов директоров многих компаний, свыше пяти тысяч делегатов. Конгресс посетят около 20 тысяч человек.



В рамках конгресса пройдут заседания, посвященные обсуждению нефтегазовой отрасли Турции.



aze.az











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