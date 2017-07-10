Грузия в Минской декларации ПА ОБСЕ

10.07.2017 17:05 Парламентская Ассамблея ОБСЕ на проведенной 9 июля в Минске ежегодной сессии приняла итоговую декларацию, которая охватывает ряд обязательных к выполнению резолюций по различным вопросам, в том числе, и по Грузии.



В Резолюции Комитета политических дел и безопасности о мире и благополучии в регионе ОБСЕ, ПА ОБСЕ «выражает сожаление по поводу отсутствия прогресса в мирном разрешении конфликта в Грузии на основе норм и принципов международного права» и выражает обеспокоенность «в связи с гуманитарным положением и положением в области безопасности в оккупированных Абхазии, Грузия, и регион Цхинвал/т.н. Южная Осетия, Грузия».



Резолюция также призывает к «реализации в полной мере» Шестипунктового соглашения, достигнутого 12 августа 2008 года при посредничестве ЕС, «которое положило конец конфликтам в Абхазии, Грузия, и в регионе Цхинвал/т.н. Южная Осетия, Грузия», а также призывает «к предоставлению свободного доступа гуманитарной помощи в эти два региона.



Грузия упоминается и в Докладе Комитета ОБСЕ по политическим делам и безопасности. В докладе, который был подготовлен при авторстве шведского депутата Маргареты Кедерфельт, говорится, что ПА ОБСЕ должна «активизировать свое политическое участие в преодолении последствий августовского конфликта 2008 года между Российской Федерацией и территорией Грузии».



В документе также говорится, что Россия Россия должна выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также воздерживаться от применения силы и вывести свои вооруженные силы, чтобы создались условия для мирного урегулирования конфликта.



Согласно докладу, «Парламентская дипломатия должна содействовать укреплению доверия между сторонами и сформировать атмосферу сотрудничества и взаимного доверия».



«Вместе с тем мы отвергаем проведение парламентских выборов в Абхазии и одобрение военного соглашения между Южной Осетией и Российской Федерацией. Такие односторонние решения, как проведение президентских выборов в т.н. Южной Осетии и изменение названия региона, а также открытие посольства Российской Федерации в Абхазии подрывают мирный процесс на территории Грузии», - говорится в докладе.



Вопрос конфликтов в Грузии был отражен в нескольких предыдущих резолюциях ПА ОБСЕ, в том числе и Тбилисской декларации 2016 года.



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