Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту

10.07.2017 17:11 Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту.



В Кишиневе проходит девятое заседание неформального диалога глав МИД и министерств энергетики стран «Восточного партнерства».



В заседании на уровне министров иностранных дел принимают участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и заместитель генсека европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бейяр. Основной темой переговоров стала подготовка саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в ноябре 2017 года.



Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев



Заседание министров энергетики шести стран посвящено вопросам энергоэффективности.



Отметим, что "Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.



«Восточное партнерство» - одно из направлений сотрудничества Азербайджана с ЕС.



В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.



Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.



Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.



Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.



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