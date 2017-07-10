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Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту


10.07.2017   17:11
Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту.

В Кишиневе проходит девятое заседание неформального диалога глав МИД и министерств энергетики стран «Восточного партнерства».

В заседании на уровне министров иностранных дел принимают участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и заместитель генсека европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бейяр. Основной темой переговоров стала подготовка саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в ноябре 2017 года.

Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев

Заседание министров энергетики шести стран посвящено вопросам энергоэффективности.

Отметим, что "Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

«Восточное партнерство» - одно из направлений сотрудничества Азербайджана с ЕС.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

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