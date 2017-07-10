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Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту
10.07.2017 17:11
Главы МИД стран «Восточного партнерства» обсуждают подготовку к саммиту.
В Кишиневе проходит девятое заседание неформального диалога глав МИД и министерств энергетики стран «Восточного партнерства».
В заседании на уровне министров иностранных дел принимают участие еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и заместитель генсека европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Бейяр. Основной темой переговоров стала подготовка саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе в ноябре 2017 года.
Азербайджан на заседании представляет заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев
Заседание министров энергетики шести стран посвящено вопросам энергоэффективности.
Отметим, что "Восточное партнерство" - проект Европейского союза, основная цель которого - развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
«Восточное партнерство» - одно из направлений сотрудничества Азербайджана с ЕС.
В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.
Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.
Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.
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