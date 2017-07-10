Оппозиция требует от правоохранителей заинтересоваться обвинениями бывших сотрудников СГБ

10.07.2017 17:32



"С точки зрения безопасности в стране много проблем. Мы видим, что каждый день происходит передвижение линии оккупации вглубь страны, российские оккупанты похищают наших граждан, убили Отхозория, и никто за это не ответил. Коррупция в разгуле, и в этот период, когда СГБ должна защищать наших граждан и безопасность страны, они занимаются выполнением политических заказов" – заявил член "Единого национального движения" Акакий Минашвили.



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В то же время гражданская платформа "Новая Грузия" требует немедленного создания парламентской следственной комиссии, куда включится также и гражданский сектор.



Политические оппоненты советуют правящей команде вместо того, чтобы оправдываться, соответствующие ведомства сделали дополнительные пояснения по информации, распространенной бывшими сотрудниками СГБ, что перед выборами планировался сбор незаконных компроматов против политических оппонентов.



"Реакцией на это должно быть не оправдание самих себя, а действительно использование всех средств, чтобы подобное не повторилось в стране "- заявила политический секретарь "Новых правых" Манана Начкебия.



Согласно сюжету, прошедшему в передаче "P.S.", бывшим сотрудникам Службы государственной безопасности предложили до выборов самоуправления 2017 года объединиться в специальную группу, которая должна была осуществлять тайную слежку и прослушивание оппозиционных политиков.





Оппозиция требует, чтобы соответствующие ведомства заинтересовались обвинениями бывших сотрудников СГБ, чтобы в преддверии выборов довести до минимума риски, связанные со сбором и распространением компроматов против политических оппонентов, в том числе скрытых записей."С точки зрения безопасности в стране много проблем. Мы видим, что каждый день происходит передвижение линии оккупации вглубь страны, российские оккупанты похищают наших граждан, убили Отхозория, и никто за это не ответил. Коррупция в разгуле, и в этот период, когда СГБ должна защищать наших граждан и безопасность страны, они занимаются выполнением политических заказов" – заявил член "Единого национального движения" Акакий Минашвили.В то же время гражданская платформа "Новая Грузия" требует немедленного создания парламентской следственной комиссии, куда включится также и гражданский сектор.Политические оппоненты советуют правящей команде вместо того, чтобы оправдываться, соответствующие ведомства сделали дополнительные пояснения по информации, распространенной бывшими сотрудниками СГБ, что перед выборами планировался сбор незаконных компроматов против политических оппонентов."Реакцией на это должно быть не оправдание самих себя, а действительно использование всех средств, чтобы подобное не повторилось в стране "- заявила политический секретарь "Новых правых" Манана Начкебия.Согласно сюжету, прошедшему в передаче "P.S.", бывшим сотрудникам Службы государственной безопасности предложили до выборов самоуправления 2017 года объединиться в специальную группу, которая должна была осуществлять тайную слежку и прослушивание оппозиционных политиков.











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