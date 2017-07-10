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Томас Маркерт: Правительство Грузии готово пойти на одну уступку в процессе конституционной реформы
10.07.2017 18:26
Правительство Грузии сообщило нам о готовности пойти на одну уступку в процессе реформы проекта конституции, - об этом заявил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт.
Секретарь Венецианской комиссии воздержался от уточнения, о каком вопросе идет речь.
«Правительство сообщило нам, что готово пойти на одну уступку в процессе реформы проекта конституции, но я не стану уточнять, о каком вопросе идет речь, потому что мы не хотим вмешиваться в этот процесс. По вопросу достижения консенсуса в процессе конституционной реформы Венецианская комиссия будет давать грузинской стороне только указания», - заявил Томас Маркерт.
По его словам, достижение консенсуса - прерогатива правительства и оппозиции.
Секретарь Венецианской комиссии также подчеркнул, что необходимо провести дополнительные переговоры, чтобы стороны достигли консенсуса.
Что касается встречи, которая должна была состояться завтра в Страсбурге, но была перенесена, он отметил, что главной целью такой встречи «является разработка и достижение консенсуса».
«Эта встреча может пройти в Тбилиси или Страсбурге», - отметил секретарь Венецианской комиссии.
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