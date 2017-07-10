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Абашидзе: Определенные отношения с Россией восстановлены, но это не отразилось на ее политике в отношении оккупированных территорий


10.07.2017   18:57
"На пражском формате было сказано, что определенные гуманитарные отношения с Российской Федерацией восстановлены, но, к сожалению, эти отношения не отразились на российской политике в отношении оккупированных территорий"- заявил на пресс-конференции спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе.

Зураб Абашидзе говорил о встречах в Брюсселе и отметил, что представители Евросоюза еще раз подтвердили поддержку политики Грузии в отношении Российской Федерации, и подчеркнули необходимость сохранения диалога.

"В Брюсселе мы с Давидом Дондуа провели встречи в структурах Евросоюза. Состоялась встреча с заместителем службы генерального секретаря по внешним европейским действиям Жаном Клисто Бильярдом, а также с Генеральным секретарем Хельгой Шмидт, состоялась очень интересная встреча с послами стран-членов политического комитета. Состоялась беседа на тематику сотрудничества Грузии-Евросоюза, о положении в регионе с точки зрения безопасности, о наших отношениях с Россией.

Давид Дондуа детально говорил о международных дискуссиях, которые проходят в Женеве. Я ознакомил наших коллег с течением пражского формата, мы говорили о тех сложностях, которые созданы на оккупированных территориях, о линии оккупации, в том числе о событиях, развитых в последнее время у села Бершуети. Был достаточно детальный разговор на эту тему.

Что касается пражского формата, было сказано, что определенные торговые отношения, гуманитарные отношения с Российской Федерацией восстановлены, но, к сожалению, эти отношения не отразились на политике России в адрес оккупированных территорий Грузии. Со своей стороны представители Евросоюза еще раз подтвердили поддержку политики Грузии в отношениях с Российской Федерацией, и подчеркнули необходимость сохранения коммуникации, диалога"- заявил Зураб Абашидзе.







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