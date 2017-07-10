Абашидзе: 28 стран советуют нам продолжить формат диалога Абашидзе-Карасин

10.07.2017 19:34 По заявлению специального представителя по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе, грузинская сторона получила совет западных партнеров, продолжить формат диалога Абашидзе-Карасин.



По его словам, грузинская сторона получила этот совет от представителей 28 стран.



"У нас постоянно идут консультации с нашими западными партнерами о нашем диалоге, в том числе в пражском формате, так же как и в женевском формате. Мы специально поехали в Брюссель, чтобы получить их рекомендации, советы, в какой форме продолжить этот диалог. Мы получили от них совет, обязательно продолжить этот диалог. Представители 28 стран сказали нам это.



Мы постоянно проходим эти консультации также здесь, в Тбилиси, такие заявления не раз прозвучали со стороны руководства НАТО, администрации Вашингтона, посла США, послов стран-членов Евросоюза, все они советуют нам вести диалог.



Несколько наших оппонентов советуют нам противоположное. И кому нам верить?!



Международному содружеству, НАТО, администрации Вашингтона, Евросоюзу, 28 странам, всем тем, кто умен, или нескольким нашим оппонентам?! Мы ответственное государство, ответственная власть, мы несем ответственность за безопасность, стабильность страны, а также безопасность региона.



Мы не можем действовать так, как думает один, два эксперта, или один-два наших оппонента, особенно из той группы, у которой очень плохой опыт отношений с Россией, я имею в виду 2008 год, его результаты, или даже до того. Это наш подход. Что дал нам этот формат? Спрашивают нас. Повторяю, у этого формата есть очень конкретный мандат. Мое задание ограничивается конкретными вопросами: торговые отношения, транспортные коммуникации, гуманитарные проблемы"- отметил Зураб Абашидзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

