ЕС готовится освободить от оплаты услуг роуминга граждан стран Восточного партнерства

10.07.2017 21:10 К 2020-ому году граждан стран Восточного партнерства освободят от оплаты услуг роуминга на территории Евросоюза. Об этом объявил сегодня в Кишиневе ерокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан. По его словам, заявление о бесплатном роуминге примут на саммите стран-партнеров, который состоится осенью в Брюсселе.



"Мы предоставим странам-партнерам доступ к широкополосной передаче данных и роумингу. Также мы будем делать акцент на правовом государстве и основных правах. Хотим завершить расширение сети европейского транспорта. И это один из примеров, который мы можем предложить", - сказал еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.



Министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур рассказал о ходе реализации реформ, оговоренных в Соглашении об ассоциации с ЕС.



"Молдова будет столь же активна и в будущем и постарается использовать все преимущества Восточного партнерства. В первую очередь - чтобы ускорить выполнение Соглашения об ассоциации. Это, как мы неоднократно подчеркивали, - ключевой элемент реформ", - отметил министр иностранных дел Молдовы Андрей Галбур.



Представитель Киева выразила уверенность, что на саммите Восточного партнёрства в ноябре Молдова, Украина и Грузия получат ясные перспективы на вступление в ЕС.



"Очень важно, чтобы заявление содержало ясные сигналы, отвечающие нашим европейским устремлениям, которые помогут снизить риски, с которыми нам приходится сталкиваться. Это в частности, кибератаки, российская пропаганда и другие угрозы", - сказала замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.



"Саммит станет еще одной возможностью обсудить, как мы будем двигаться дальше. Вот почему мы будем говорить не только о периоде до 2020, но и о дальнейших перспективах", - добавил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.



Замороженные конфликты на территории стран Восточного партнёрства стали еще одной важной и горячей темой обсуждения.



"Уверен, вы знаете, что самые большие проблемы составляют для Азербайджана конфликты с Арменией. Надеемся, что на следующем саммите у нас будет единая и последовательная позиция по отношению ко всем конфликтам в зоне Восточного партнёрства", - сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Гулиев.



"Очень часто представители Азербайджана злоупотребляют ситуацией, чтобы бросить вызов. 4 июля руководство Азербайджана вновь применило тактику террористических организаций и неоднократно использовала мирных жителей как живой щит. В то же время был совершен ракетный обстрел Нагорного Карабаха", - отметил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.



Наша страна присоединилась к Восточному партнёрству в мае 2009 года. В него также входят Украина, Беларусь, Армения, Азербайджан и Грузия.















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