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ЕНД обвиняет премьер-министра во лжи
10.07.2017 21:29
Заявление премьер-министра Грузии о том, что в повестке дня грузинской власти номер первым является вопрос оккупации, является ложью - заявляют в партии.
"Результатом капитулянтского отношения "Грузинской мечты" является то, что российские оккупанты ежедневно передвигают на несколько сотен метров линию оккупации.
Премьер-министр просто лжец. Это прямое преступление власти "Грузинской мечты", поскольку именно из-за их бездействия, их капитулянтского отношения происходит то, что происходит. Русские приходят, и каждый день ставят баннеры, обозначающие т.н. границу"- заявил Котэ Иоселиани.
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