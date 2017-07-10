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Турецкая прокуратура санкционировала арест 43 членов аппарата правительства
10.07.2017 22:01
Прокуратура Анкары санкционировала арест по обвинению в причастности к организации оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO) 43 бывших и нынешних сотрудников аппарата правительства. Об этом рассказал источник в турецком надзорном ведомстве.
Отмечается, что шестеро подозреваемых являются действующими сотрудниками аппарата правительства, а 37 были ранее уволены. Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями, передает РИА Новости.
Напомним, официальная Анкара обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота 15-16 июля прошлого года и требуют от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и отрицает все обвинения.
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