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Гражданам России в Украине придется информировать о своих перемещениях
10.07.2017 22:10
Для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Украины, вводится обязательная регистрация по месту проживания и необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает 10 июля "Интерфакс".
"Вводится, соответствующее поручение СНБО сегодня дал, требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины в месте их временного проживания, а также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины", — заявил Турчинов после заседания СНБО.
Он пояснил, что соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности, и уже направлены в Министерство иностранных дел, кабинет министров, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и Государственную пограничную службу.
Ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сообщил о планах Киева ввести биометрический контроль на государственной границе.
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