Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гражданам России в Украине придется информировать о своих перемещениях


10.07.2017   22:10
Для граждан Российской Федерации, проживающих на территории Украины, вводится обязательная регистрация по месту проживания и необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, передает 10 июля "Интерфакс".

"Вводится, соответствующее поручение СНБО сегодня дал, требование об обязательной регистрации граждан Российской Федерации, которые находятся на территории Украины в месте их временного проживания, а также вводится необходимость подачи информации относительно перемещения по территории Украины", — заявил Турчинов после заседания СНБО.

Он пояснил, что соответствующие поручения были даны исключительно из соображений национальной безопасности, и уже направлены в Министерство иностранных дел, кабинет министров, Министерство внутренних дел, Государственную миграционную службу и Государственную пограничную службу.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны сообщил о планах Киева ввести биометрический контроль на государственной границе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Плохая погода мешает летнему туристическому сезону на черноморском побережье Грузии
67% кредитов в строительном секторе выданы в иностранной валюте
Бизнес не может создать достаточное количество рабочих мест - депутат
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Лидер цхинвальских марионеток попал в ДТП в Абхазии
Дедушка из Ивановской области стал жертвой «отдыха в Абхазии»
В Пицунде разбился прогулочный самолет
Волки напали на жителей села Тамыш
В Абхазии не защищены даже сотрудники «правительства»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Госдеп: Южный газовый коридор» улучшит энергетическую безопасность Европы
Президенты Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
На рынке в Поти сгорело 2000 кв м
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна