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В России введут процедуру «публичного отречения от гражданства Украины»
11.07.2017 10:22
В российском законе «О гражданстве» пропишут норму «публичного отречения от гражданства Украины». Такое решение, по словам источников «Коммерсанта» в Госдуме, было принято перед вторым чтением законопроекта о лишении гражданства террористов.
По словам главы комитета Думы по законодательству Павла Крашенинникова, Украина «просто перестала выдавать» справки о выходе из гражданства. Без такой справки получить российский паспорт нельзя.
«Коммерсант» пишет, что исключить справку о выходе из гражданства из перечня необходимых документов предлагал на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Как именно будет происходить «публичное отречение», не уточняется.
Помимо этого в законопроект добавят уточнение по поводу присяги при получении иностранцами российского паспорта. Документ будет детально описывать, в какой момент будет вручаться паспорт — до или после присяги.
- Законопроект о лишении террористов российского гражданства был принят в первом чтении 19 мая. Он был внесен в Госдуму вскоре после апрельского теракта в Санкт-Петербурге, где подорвался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший российское гражданство.
- Еще до рассмотрения этого законопроекта самого Джалилова посмертно лишили гражданства, сославшись на то, что он при получении паспорта представил ложную информацию.
"Медуза"
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