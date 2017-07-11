Аппатурай: Вмешательство НАТО в процесс т.н. бордеризации не будет хорошо для Грузии

11.07.2017 11:29 Прямое вмешательство НАТО в процесс т.н. бордеризации не будет хорошо для Грузии –заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе включения по телемосту в союзническом офисе НАТО.



По словам Аппатурая, вступление в НАТО является политическим решением, и обязательным составляющим этого процесса является ПДЧ.



"В отношении России Грузия придерживается стратегии терпения. У Грузии не было иного пути, и я тоже не вижу альтернативу этого"- отметил Джеймс Аппатурай.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

