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Аппатурай: Вмешательство НАТО в процесс т.н. бордеризации не будет хорошо для Грузии


11.07.2017   11:29
Прямое вмешательство НАТО в процесс т.н. бордеризации не будет хорошо для Грузии –заявил специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе включения по телемосту в союзническом офисе НАТО.

По словам Аппатурая, вступление в НАТО является политическим решением, и обязательным составляющим этого процесса является ПДЧ.

"В отношении России Грузия придерживается стратегии терпения. У Грузии не было иного пути, и я тоже не вижу альтернативу этого"- отметил Джеймс Аппатурай.








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