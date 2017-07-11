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Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и арестовать часть имущества США


11.07.2017   11:41
Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в России, пишет газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в МИД.

Как отмечает издание, к таким мерам российскую сторону подтолкнуло решение Вашингтона не возвращать посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года. Этот вопрос остался нерешенным по итогам прошедшей первой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если и там компромисс не будет найден, нам придется пойти на подобные меры", — прокомментировал "Известиям" ситуацию представитель внешнеполитического ведомства.






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