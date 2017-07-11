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30 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ сегодня проведут неформальную встречу
11.07.2017 11:46
30 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ сегодня проведут неформальную встречу в австрийском городе Мауэрбах.
Стороны обсудят пути решения военных конфликтов, борьбу с терроризмом и вопросы миграционного кризиса
Неофициальное заседание организовано по инициативе действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.
Встреча пройдет под девизом «Создание доверия путем диалога и кооперации».
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