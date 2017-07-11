30 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ сегодня проведут неформальную встречу

11.07.2017 11:46 30 министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ сегодня проведут неформальную встречу в австрийском городе Мауэрбах.



Стороны обсудят пути решения военных конфликтов, борьбу с терроризмом и вопросы миграционного кризиса



Неофициальное заседание организовано по инициативе действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.



Встреча пройдет под девизом «Создание доверия путем диалога и кооперации».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

