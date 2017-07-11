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В Грузии критикуют решение «Альянса патриотов» отправиться к коллегам в Москву


11.07.2017   14:09
Бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели комментирует поездку представителей партии "Альянс патриотов" в Москву и заявляет, что их единственная задача - заменить при кремлевском дворе тех политиков, которые до этого были более популярными для Москвы.

По мнению Хидашели, эта поездка не принесет никакой выгоды Грузии.

"Наверно мы получим очередные кадры с российскими политиками с Поклонной горы, на этот раз политиков "Альянса патриотов". Это единственный результат, который даст этот визит. Если до этого в Россию ездили только непарламентские политические силы, к сожалению, сейчас это пользующаяся парламентской трибуной сила. Это очень выгодно для России, и ничего выгодного для нашей страны в этом нет", - заявила Хидашели.

Не верит в полезность подобных визитов в Москву и представитель "Европейских демократов" Паата Давитая.

"Кто бы не поехал от оппозиции и говорил с российской стороной, он никакого результата не добьется. Тем более от встреч с Калашниковым и Затулиным, которые наиболее агрессивно настроены против Грузии", - заявил Давитая.







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