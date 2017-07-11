«Альянс патриотов» нарушил табу на сотрудничество с врагом - Ника Руруа

11.07.2017 15:12 Один из лидеров "Национального движения" обвиняет власть в том, что у нее нет стратегии против российской ползучей аннексии. По его словам, команда Иванишвили "хитро" сняла вопрос Грузии с международных радаров.



"Ползучую аннексию можно остановить политическим давлением, это международные меры, которые сегодня свободный мир не принимает в пользу Грузии, потому как "Грузинская мечта" сняла Грузию со всех международных радаров. Она создала иллюзию, будто сама может говорить лицом к лицу с Россией. Это не простая ошибка, это историческое преступление.



Срочно надо восстановить отношения с нашими союзниками, которые Иванишвили и его правительство очень хитро и предательски разорвали. То, что у власти нет стратегии против ползучей аннексии, это не случайно. Это сознательное зло, которое совершили представители команды Иванишвили по указанию России"- заявил Ника Руруа агентству "Ньюпост".



Член ЕНД прокомментировал также встречу с представителями партии Путина в Москве, запланированную "Альянсом патриотов", и назвал коллаборационистским визит партии Инашвили к представителям страны-оккупанта.



"Это постыдный шаг, и самолюстрация. Между прочим, очень хорошо, сейчас и они опозорятся так же, как опростоволосилась Бурджанадзе. Об "Альянсе патриотов" мы и так знали, но очевидно они сами хотят нарушить табу сотрудничества с врагом. Хорошо, что все будет называться своим именем"- добавил Ника Руруа.

















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