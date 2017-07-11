|
«Альянс патриотов» нарушил табу на сотрудничество с врагом - Ника Руруа
11.07.2017 15:12
Один из лидеров "Национального движения" обвиняет власть в том, что у нее нет стратегии против российской ползучей аннексии. По его словам, команда Иванишвили "хитро" сняла вопрос Грузии с международных радаров.
"Ползучую аннексию можно остановить политическим давлением, это международные меры, которые сегодня свободный мир не принимает в пользу Грузии, потому как "Грузинская мечта" сняла Грузию со всех международных радаров. Она создала иллюзию, будто сама может говорить лицом к лицу с Россией. Это не простая ошибка, это историческое преступление.
Срочно надо восстановить отношения с нашими союзниками, которые Иванишвили и его правительство очень хитро и предательски разорвали. То, что у власти нет стратегии против ползучей аннексии, это не случайно. Это сознательное зло, которое совершили представители команды Иванишвили по указанию России"- заявил Ника Руруа агентству "Ньюпост".
Член ЕНД прокомментировал также встречу с представителями партии Путина в Москве, запланированную "Альянсом патриотов", и назвал коллаборационистским визит партии Инашвили к представителям страны-оккупанта.
"Это постыдный шаг, и самолюстрация. Между прочим, очень хорошо, сейчас и они опозорятся так же, как опростоволосилась Бурджанадзе. Об "Альянсе патриотов" мы и так знали, но очевидно они сами хотят нарушить табу сотрудничества с врагом. Хорошо, что все будет называться своим именем"- добавил Ника Руруа.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна