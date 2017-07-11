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Кобахидзе: Мы готовы начать консультации с оппозицией с чистого листа


11.07.2017   15:27
Мы готовы начать консультации с оппозицией с чистого листа, - об этом заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Вместе с тем, по словам Кобахидзе, проект запланированных в конституции Грузии изменений не будет возвращен с третьего чтения во второе, и парламент окончательно утвердит его на осенней сессии.
Как пояснил Кобахидзе, в случае консенсуса между партиями, существует процедурно-правовая возможность отобразить изменения в конституции.

«Что касается конституции, принятой нами во втором чтении, ее возврат исключен. Осенью мы примем конституционные изменения в третьем чтении. Есть процедурно-правовая возможность, в случае консенсуса, отобразить изменения», - сообщил журналистам Ираклий Кобахидзе.

В беседе со СМИ он отметил и то, что до третьего чтения остается около 3 месяцев и этого времени достаточно, чтобы состоялись консультации между правящей командой и оппозиционными партиями.

Председатель парламента сегодня не уточнил предложения, по которым правящая партия готова пойти на уступки.






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