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Это процесс не ползучей, а очень открытой и динамичной оккупации - Цихелашвили
11.07.2017 15:28
«Это процесс не ползучей, а очень открытой и динамичной оккупации, который протекает с 2008 года», - об этом заявила журналистам госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, отвечая на вопрос о ползучей оккупации.
По ее словам, возведение на территории Грузии любой формы барьеров неприемлемо.
«К сожалению, вдоль линии оккупации мы периодически сталкиваемся с инцидентами, когда происходит возведение различных баррикад. В 2013 году мы смогли, мобилизовав международные усилия, нашими огромными усилиями остановить этот активный процесс. Но где бы ни было за Кавказским хребтом, где проходит граница Грузии и России, на любом участке, возведение на территории Грузии всякой формы барьеров для нас неприемлемо.
Разумеется, все наши усилия направлены на то, чтобы, с одной стороны, произошла превенция подобных действий и, в конечном итоге, демонтаж проволочных заграждений и различных уродливых баррикад, которые не только создают вызовы безопасности но и создают людям очень большие проблемы в повседневной жизни», - заявила Кетеван Цихелашвили.
По ее информации, сегодня на очередной встрече в Эргнети для грузинской стороны главным вопросом в повестке дня будет именно возведение данных баннеров и различных незаконных фортификаций.
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